Rykte: Far Cry 7 lanseres i 2025

Et av de første store ryktene i 2023 var at Ubisoft jobbet med Far Cry 7. Nå kommer Insider Gaming med mange detaljer om spillet.

Far Cry 7 skal visstnok handle om en velstående familie som har blitt kidnappet av en organisasjon kjent som Sons of Truth. Du får i oppgave å redde alle familiemedlemmene, og du kan hjelpe dem i hvilken rekkefølge du vil. Dessverre har du ikke uendelig med tid, for dette må gjøres i løpet av 72 timer i spillet, noe som tilsvarer 24 timer i virkeligheten.

Du vil kunne sette tidtakeren på pause, men vi vet ikke hva som skjer hvis du ikke rekker det, eller bare redder noen få familiemedlemmer. Det er også lagt til et nytt avhørssystem i spillet slik at du kan få nødvendig informasjon om hvor alle befinner seg.

Ifølge en ganske pålitelig brasiliansk innsider på X vil det hete Far Cry: Rise og bli utgitt til Switch 2 sammen med alle de andre formatene, så det ser ut til at alle vil kunne bli med på moroa med å redde folk fra skurkene i 2025.

Ettersom alt dette er ubekreftede rykter bør du ta det med mer enn et par saltkorn - men når det gjelder rykter er Insider Gaming en av de bedre kildene.