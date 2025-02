Rykte: Far Cry 7 utspiller seg i New England med fokus på familiedrama

HQ

Mange av oss lurer nysgjerrig på hvor det neste Far Cry vil finne sted, og basert på nye lekkasjer ser det ut til at New England vil være rammen for neste kapittel. Spillet sies også å fokusere på en maktkamp i den velstående Bennet-familien. Antagonisten beskrives som en konspirasjonsteoretiker ved navn Ian. Andre navn som har blitt nevnt inkluderer Layla, Brie, Krista, Hendry, Dax og Christian, alt i henhold til en nå fjernet castingutlysning for Far Cry 7.

Geografisk sett vil New England passe godt inn i seriens rammeverk, med et variert terreng der urbane og landlige områder blandes med åser, fjell og kystlinjer. Videre tar Far Cry 7 angivelig sikte på en lansering i 2026.

Hva synes du om dette? Eller er du lei av Far Cry?