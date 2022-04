Rykte: FIFA 22 slippes snart på EA Play

HQ

Tidligere denne uka ble det avslørt at FIFA 22 er et av PlayStation Plus-spillene for mai. Det virker dog som at flere kommer til å få tilgang til spillet uten ekstra kostnad også, ettersom det på Microsoft Store-siden for FIFA 22 nå tydelig står at det inngår i EA Play - noe som innebærer at det også inngår med Game Pass Ultimate.

Men hvis du starter din Xbox for å spille, er ikke tittelen tilgjengelig ennå, og en rimelig gjetning er at noen har trykket på publiseringsknappen litt for tidlig. Vi antar at det legges til i EA Play og Game Pass Ultimate i løpet av de kommende dagene, men inntil en offisiell bekreftelse faktisk kommer er dette bare et rykte.

Takk, Idle Sloth