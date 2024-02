Rykte: FIFA vil få 2K til å lage fotballspill etter EA-bruddet

HQ

La oss ta dette med enda større forsiktighet enn vi vanligvis anbefaler, men det ser ut som om fotballtitelscenen kan komme til å ekspandere ytterligere. Akkurat nå har vi allerede duellen mellom titaner som eFootball 2024 og EA Sports FC 24, Electronic Arts' første tittel uten FIFA-navnet og samarbeidet med det internasjonale organet. Det virket som om FIFA ville forlate videospillscenen for godt etter så lang tid uten å kunngjøre at de hadde inngått en allianse med et nytt studio å samarbeide med, men det er kanskje ikke tilfelle.

Ifølge en tweet fra den velkjente "insideren" Kurakasis vil FIFA og 2K Games jobbe sammen om en ny fotball-IP.

Det er ikke bekreftet at 2K og FIFA har inngått noen avtale, men vil du se et FIFA 2K en gang i fremtiden?