Rykte: Final Fantasy IX får remake

HQ

En av internettets mest pålitelige videospilllekkasjer er X-brukeren Midori, som spesialiserer seg på Atlus og Sega, men som også har avslørt en del store ting om andre utviklere. Og nå er personen i gang igjen etter at noen spurte om Square Enix jobber med flere remakes (utover arbeidet med Final Fantasy VII: Remake), noe som ble besvart: "Ja, men det er ikke en FFX-remake-tittel under utvikling."

Dette gjorde tilsynelatende en annen av kontoens følgere nysgjerrig, og han spurte eksplisitt om ryktet om at Final Fantasy IX får en nyinnspilling er sant. Midori svarte da: "Dette er korrekt informasjon."

Dette er selvfølgelig bare rykter, så ikke feir med den dyreste boblen din ennå, men når det gjelder innsidere, er Midori veldig pålitelig, så vi vil si at det i det minste er en sjanse for at det er sant.