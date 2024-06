Rykte: Final Fantasy IX-remaken har kommet veldig langt i utviklingen

HQ

Det har gått flere rykter om at Square Enix for tiden jobber med en nyinnspilling av det universelt elskede Final Fantasy IX, men så langt er det ikke bekreftet.

Nå sier en kjent innsider at lanseringen kanskje ikke er så langt unna som man skulle tro, ettersom spillet har kommet langt i produksjonen, og at en kunngjøring sannsynligvis ikke er langt unna heller. Det er den vanligvis pålitelige innsideren Midori, som har vist seg å være svært kunnskapsrik om Atlus og Sega, og hun skriver at spillet tidligere har vært outsourcet, men at Square Enix ikke var fornøyd med arbeidet og derfor tok prosjektet tilbake.

Hun fortsetter med å si at "utviklingen av denne tittelen er nå veldig langt på vei", og legger til at "denne tittelen kan slippes før slutten av dette regnskapsåret, men jeg er ikke sikker akkurat nå". Hvis det virkelig er slik at utgivelsen er rimelig nær, er det selvfølgelig en god sjanse for at det vil bli kunngjort i slutten av uken når både Summer Game Fest og Xbox Games Showcase finner sted.

Hvor sannsynlig er det at du ville kjøpt en nyinnspilling av Final Fantasy IX?