Rykte: Final Fantasy VII del 3 - tittel, avsløring og utgivelsesdatoer lekket

Det er stor usikkerhet rundt den tredje og siste delen av Final Fantasy VII Remake-trilogien. Siden lanseringen av den andre delen, FFVII: Rebirth, i februar 2024, har mange spekulert i hvordan Naoki Hamaguchi og Tetsuya Nomura vil avslutte sitt storslåtte prosjekt, etter å ha oppdatert, modernisert (og kanskje utviklet?) en av de mest gjenkjennelige og elskede titlene i videospillhistorien. Alle øyne var i alle fall rettet mot dette året som en forhåndsvisning for å forberede oss på en mulig utgivelse i 2027, som vil markere 30-årsjubileet for lanseringen av det originale spillet, og nå ser det ut til at vi har en pålitelig kilde som vil bekrefte denne ideen.

ResetEra-forumet (slettet, men kopiert og limt inn på Reddit) har delt et innlegg av en bruker som hevder å ha kunnskap om den endelige tittelen på FFVII Remake Part 3, kunngjøringen (på grunn av denne sommeren) og utgivelsesdatoen, visstnok planlagt til februar 2027. Kilden avslører ikke deres opprinnelse, og tilskriver lekkasjen til "kontakter på Square Enix-markedsføringsteamet og på Summer Game Fest, hvor kunngjøringen (antagelig) også vil bli gjort i sommer."

La oss gå gjennom nøkkelpunktene en etter en. Det viktigste er tittelen: Final Fantasy VII: Return. En passende tittel, som ser ut til å stemme overens med den nåværende fortellingen om nyinnspillingstrilogien, og henviser til en gjenoppretting av ordenen som nå er forstyrret av Sephiroth. Utgivelsen er satt til Februar 2027. Rebirth ble utgitt 24. februar, og det originale Final Fantasy VII ble utgitt i Japan 31. januar 1997, så datoene kunne ikke vært mer passende for å gi en festlig atmosfære til denne utgivelsen, som høres ut som et farvel.

Del 3, eller "Return", sies å inneholde tre nye spillbare figurer, selv om noen av dem har dukket opp tidligere. Det er snakk om Vincent, Cid og en ny karakter som ikke tidligere har blitt sett i den opprinnelige historien. Det er også snakk om et nytt kampsystem, kalt "Active Turn Action", og det største spillkartet i hele serien, mer enn dobbelt så stort som i Rebirth. Vi antar at dette er for å få mest mulig ut av reisene på Cid's Highwind. På samme måte ser det ut til at historien vil få enda større betydning i denne delen, og lekkasjen antyder mer enn dobbelt så mange mellomsekvenser sammenlignet med Rebirth.

Alt dette må selvfølgelig tas med en klype salt for øyeblikket, selv om det stemmer overens med mye av det Hamaguchi har hintet om i løpet av årene med utviklingen av del 3. Avsløringen på Summer Game Fest er uansett nøyaktig en måned unna, så vi skal holde et øye med om vi kan bekrefte alt dette om noen uker.

