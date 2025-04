Rykte: Final Fantasy VII: Remake Intergrade kommer til Xbox i år

HQ

Mange jublet under ukens Nintendo Direct da Square Enix avslørte at Final Fantasy VII: Remake Intergrade er på vei til Switch 2. Men det var noen som ikke var fullt så glade - Xbox-fansen.

Xbox Series S/X vil nå være det eneste formatet uten spillet. Betyr det at alt er over? Skal vi tro den ofte ganske troverdige innsideren NateTheHate2, er det ingen grunn til å deppe rundt. Ifølge ham skal Final Fantasy VII: Remake være på vei til Xbox Series S/X allerede i år, og han skriver også: "Venter bare på at Microsoft og Square Enix skal kunngjøre det".

Tilsynelatende trenger vi ikke å vente for lenge på oppfølgeren heller, for allerede i 2026 kommer Final Fantasy VII: Rebirth, som vi antar også inkluderer Switch 2.

Selvfølgelig vet vi ikke om dette faktisk vil skje, og foreløpig er det bare et rykte, men for en såkalt selvutnevnt innsider må kilden anses å være av det bedre slaget - så vi vil definitivt si at håpet lever.