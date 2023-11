Rykte: Five Nights at Freddy's får oppfølger

HQ

Hvis du nylig tok en tur på kino for å se filmatiseringen av Five Nights at Freddy's og har lurt på om du vil kunne gjøre det samme i fremtiden med en oppfølger har vi gode nyheter til deg. The Hollywood Handle kan nemlig melde at Blumhouses rekordstore skrekkfilm får en oppfølger, og at den opprinnelige regissøren, Emma Tammi, skal lede dette prosjektet også.

Produksjonen av filmen skal visstnok begynne allerede neste år. Ytterligere informasjon om prosjektet er ennå ikke offentliggjort, noe som betyr at vi fortsatt venter på detaljer om rollebesetning, mannskap, handling med mer.

Gleder du deg til mer live action Five Nights at Freddy's?