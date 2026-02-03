Rykte: Ford og Xiaomi skal samarbeide om elbiler i nær fremtid

HQ

Ford har slitt i Kina, og kinesiske elbilprodusenter som Xiaomi har ennå ikke kommet til de amerikanske markedene. Denne dobbelte kampen kan løses ved et storstilt partnerskap, og ifølge en rapport er det akkurat det Xiaomi og Ford jobber med.

Dette vil være en historisk avtale, hvis dette blir bekreftet, og rapporten kommer fra Financial Times, som hevder at dette vil være et joint venture, der Xiaomi kan produsere sine elbilmodeller på Ford-fabrikker i USA, og dermed omgå tollsatser og reguleringer.

Financial Times er ikke kjent for å bomme, men representanter fra både Ford og Xiaomi har benektet enhver sannhet i dette, og kaller rapporteringen "fullstendig falsk".

Det ville tross alt være rart om det ikke skulle være noen sannhet i det, men det er uklart om disse samtalene pågår eller er aktive. Det sammenfaller med at Xiaomi bringer sin veldig etterlengtede sedan SU7 til Europa i 2027.