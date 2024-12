Rykte: Fortnite får et Splinter Cell-samarbeid

HQ

Mange av oss lurer selvfølgelig på når Ubisoft kommer til å vise frem sin kommende nyinnspilling av Splinter Cell. Dessverre har vi ikke noe svar på det, men kanskje denne nyheten kan være et tegn på at det ikke er så langt unna - forutsatt at det viser seg å være riktig.

Insideren Nick "Shpeshal Nick" Baker skriver at kildene hans sier at et Splinter Cell-samarbeid er på vei til Fortnite. Selv om det finnes mange Fortnite -samarbeid med alle slags merker, er det vanlig at selskaper viser frem sine berømte figurer i forbindelse med et aktuelt produkt.

I tilfellet Splinter Cell er det imidlertid ikke noe slikt, ettersom filmen er kansellert og nyinnspillingen ikke har blitt vist i det hele tatt - noe som kan tyde på at Sam Fisher vil dukke opp i Fortnite når spillet avsløres. Baker skriver imidlertid at informasjonen ikke er basert på data mining, så ikke forvent at dette nødvendigvis vil skje i nær fremtid. Det er også verdt å nevne at Baker dessverre ikke er helt vanntett i sine rapporter.