Rykte: Fortnite og Lego skal ha en crossover

Det er nesten rart at to av de mest crossover-vennlige merkene som finnes, Fortnite og Lego, ikke har gjort noe sammen ennå. Vi har imidlertid nylig hørt rykter som hevder at de to faktisk planlegger noe.

Dette har nå blitt ytterligere bekreftet av ShiinaBR, en berømt Fortnite -insider med en ganske solid merittliste. ShiinaBR skriver på X at samarbeidet vil bli lansert i 2024, og det ikke bare vil være i spillet, men tilsynelatende også i Lego-sett, inkludert et basert på Fortnite Llama (som er avbildet i innlegget nedenfor).

Med tanke på at det begynner å bli vanskelig å komme på merker som Fortnite og Lego ikke har samarbeidet med ennå antok jeg at det bare var et tidsspørsmål før dette skjedde, så dette ryktet høres plausibelt ut.