Rykte: Forvent at nyinnspillingen av The Elder Scrolls IV: Oblivion blir avslørt veldig snart

HQ

Microsoft har for tiden to uanmeldte titler som i media blir behandlet som om de faktisk allerede var presentert, nærmere bestemt en Gears of War-samling med den originale trilogien i en remastered tilstand og en Unreal 5-remake av The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Flere ganger i det siste har det blitt sagt fra forskjellige kilder at det ikke er langt unna å bli annonsert, men noen har også hevdet at det vil bli utgitt rimelig snart. Nå kommer det flere kilder som støtter det sistnevnte.

Insideren NatetheHate skriver at spillet vil dukke opp "denne måneden eller neste måned" og lanseres "tidligere enn det opprinnelige juni-målet". Den alltid pålitelige VGC legger også til at deres kilder sier det samme.

Vil Oblivion-remaken bli vist under Nintendos Switch 2-arrangement i begynnelsen av april, eller har Bethesda og Microsoft andre planer? Det ser ut til at vi ikke trenger å vente lenge på svaret.