Rykte: Forvent en "VELDIG stor Game Awards neste uke"

Natt til fredag den 13. desember er det altså tid for The Game Awards. Det har blitt spillverdenens uoffisielle svar på Oscar-utdelingen når det gjelder oppmerksomhet, og i takt med at seertallene har vokst for hvert år, har også antallet utgivere som stiller opp for å vise frem kommende maskinvare, spill og mer, økt.

2024 ser ikke ut til å være noe unntak, men selv om det alltid er best å holde forventningene i sjakk for å unngå skuffelser - oppfordrer to kjente personer i spillbransjen oss nå til å gjøre det stikk motsatte.

Den ene er VGC-redaktør Andy Robinson, som gjentatte ganger har vist seg å ha dype forbindelser i bransjen. Han skriver nå via Bluesky:

"Forventer en VELDIG stor Game Awards neste uke. Fyr opp hype-toget."

Da en følger fortsatt ønsket å bekrefte og spurte om dette er en gjetning fra hans side, svarte han: "Definitivt ikke en gjetning". Dette fikk The Verge-redaktøren Tom Warren til å engasjere seg, og han retweetet det tidligere innlegget og la til kommentaren: "samme".

For å oppsummere ser det ut til at vi kan se frem til noe som ligner på en seriøs utfordrer til årets mest spektakulære show, for disse herrene er vanligvis ikke så direkte fordi de vet at det skader merkevaren deres hvis de tar feil. I tillegg er det tiårsjubileum for The Game Awards, så produsent (og programleder) Geoff Keighley vil kanskje gjøre litt ekstra ut av det.

Så ... la oss spekulere fritt da. Hva er det de refererer til? Resident Evil 9? Naughty Dogs nye spill (Neil Druckmann delte et kryptisk svar)? Marvel's Wolverine? The Elder Scrolls VI? En bærbar Xbox? Nytt Banjo-Kazooie? Bioshock 3? Persona 6? Grand Theft Auto VI? Eller er det endelig på tide med Nintendo Switch 2?