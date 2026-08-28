Rykte: « Forza Horizon 6 kommer ikke til PlayStation 5 i år
Selv om spillet tidligere var planlagt for utgivelse i 2026, ser det ut til at Microsoft har ombestemt seg på dette punktet.
Kanskje årets grafisk mest imponerende spill, og definitivt årets mest imponerende (og mest populære) racingspill, er selvfølgelig Forza Horizon 6, som ble lansert i mai og lar oss suse rundt i et vidstrakt og livlig Japan på fire digitale hjul. Det er nå tilgjengelig for både PC og Xbox Series S/X, men det kommer også til PlayStation 5.
Tidligere ble det sagt at det skulle komme senere i 2026, men torsdag skrev Xbox-profilen Colt Eastwood på X at «Playground Games utsetter i all stillhet lanseringen av Forza Horizon 6 til 2027.» Eastwood har imidlertid ikke alltid vært en pålitelig kilde til lekkasjer tidligere, men han fikk raskt støtte fra noen med en betydelig bedre merittliste: The Verge-redaktør Tom Warren, som skrev: «Jeg forventer ikke å se Forza Horizon 6 på PS5 i 2026.»
Dette skuffet naturligvis noen, men han presiserte senere at «det kommer definitivt fortsatt ut», så det kommer når tiden er inne. I tillegg spurte noen om Warrens kilder, noe som fikk ham til å svare: «Jeg finner ikke bare på ting.»
Kort sagt ser det ut til at Microsoft vil behandle Forza Horizon 6 som en slags tidsbegrenset eksklusivitet, noe som muligens kan være en indikasjon på hvordan de vil gå frem i fremtiden.