Rykte: « Forza Horizon 6 kommer ikke til PlayStation 5 i år

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Kanskje årets grafisk mest imponerende spill, og definitivt årets mest imponerende (og mest populære) racingspill, er selvfølgelig Forza Horizon 6, som ble lansert i mai og lar oss suse rundt i et vidstrakt og livlig Japan på fire digitale hjul. Det er nå tilgjengelig for både PC og Xbox Series S/X, men det kommer også til PlayStation 5.

Tidligere ble det sagt at det skulle komme senere i 2026, men torsdag skrev Xbox-profilen Colt Eastwood på X at «Playground Games utsetter i all stillhet lanseringen av Forza Horizon 6 til 2027.» Eastwood har imidlertid ikke alltid vært en pålitelig kilde til lekkasjer tidligere, men han fikk raskt støtte fra noen med en betydelig bedre merittliste: The Verge-redaktør Tom Warren, som skrev: «Jeg forventer ikke å se Forza Horizon 6 på PS5 i 2026.»

Dette skuffet naturligvis noen, men han presiserte senere at «det kommer definitivt fortsatt ut», så det kommer når tiden er inne. I tillegg spurte noen om Warrens kilder, noe som fikk ham til å svare: «Jeg finner ikke bare på ting.»

Kort sagt ser det ut til at Microsoft vil behandle Forza Horizon 6 som en slags tidsbegrenset eksklusivitet, noe som muligens kan være en indikasjon på hvordan de vil gå frem i fremtiden.