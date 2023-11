HQ

Det er mye snakk om FromSoftware på nettfora for tiden, for en filmatisering basert på Bloodborne sies å være på gang hos Sony. Men ifølge en kjent innsider er det ikke det eneste From-relaterte som er på vei.

For det ryktes at et PS5-eksklusivt spill fra FromSoftware er under utvikling. Informasjonen er selvsagt svært knapp, men det skal være en helt ny tittel, og ikke noe som er knyttet til en tidligere IP, eller en remake.

Hvis ryktet stemmer, hva slags spill håper du på?

