Rykte: FromSoftware skal lansere hemmelig spill i 2026, i tillegg til The Duskbloods

FromSoftware har blitt et av de største studioene i Japan i dag. Drevet av hit etter hit (sist, Elden Ring: NightReign), antok vi at deres neste store innsats ville være Nintendo Switch 2-eksklusive, The Duskbloods. Vel, det er bare halvt sant.

Ifølge kilder på MP1st jobber FromSoft med flere forskjellige prosjekter samtidig. På den ene siden er det opptatt med å utvide med fremtidig DLC for Elden Ring: NightReign, og på den annen side jobber det fortsatt med produksjonen av The Duskbloods ... Og noe annet. Et multiplattform-prosjekt, som ennå ikke er kunngjort, kodenavnet "FMC" . Tittelen sies å være langt fremme i utviklingen, ettersom det sies å være internally scheduled for release in 2026.

Kilden virker ganske pålitelig, ettersom det tidligere var den samme kilden som fikk kodenavnet og den påfølgende kunngjøringen av Elden Ring: NightReign riktig. Selv om vi ikke vet noe om hva dette prosjektet kan handle om for øyeblikket, vet vi at kodenavnet er ulikt noe annet som indikerer noe annet prosjekt eller spill fra studioet :



Dark Souls II - FRPG2



Dark Souls III - FDP



Dark Souls Remastered - FHD



Sekiro: Shadows Die Twice - NTCG and NTC



Bloodborne - SPRJ



Elden Ring - GR



Armored Core VI - FNR



Elden Ring: Nightreign - CL



Tror du FromSoftware vil avduke denne tittelen på Gamescom ONL, eller kanskje spare den til The Game Awards?