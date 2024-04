Rykte: Gears 6 er utrolig flott og vil bli vist i år

Det er hele fem år siden Gears 5 ble lansert, og det er ennå ikke annonsert noe nytt Gear of War, selv om vi vet fra stillingsannonser at det for tiden jobbes med en sjette utgave. Men når vil det bli vist?

Ifølge den pålitelige journalisten Jeff Grubb trenger vi ikke å vente lenge. I Kinda Funny Xcast forklarer han at vi sannsynligvis får se det til sommeren, noe vi antar betyr under Xbox Showcase i juni, som Microsoft allerede har bekreftet. Kort tid etter dette kunngjorde The Verge-redaktør Tom Warren via X at informasjonen er "korrekt", og en annen kjent innsider ved navn NateTheHate la til: "Jeg ville bli veldig overrasket om 2024 kom og gikk uten en omtale eller titt på Gears 6".

Og tilsynelatende vil spillet være noe av en grafisk tour de force. NateTheHate fortsetter at spillet "vil være det "dette er hva neste generasjon handler om"-øyeblikket", på samme premiss som det første Gears of War definerte Xbox 360/PS3-generasjonen grafisk:

"Svært få spill har levert dette "next-gen"-øyeblikket denne generasjonen, ettersom vi har hatt en eksepsjonelt lang cross-gen-periode. På samme måte som Gears 1 var øyeblikket på Xbox 360, bør Gears 6 være det for Xbox Series."

Dette fikk en annen velkjent og vanligvis pålitelig innsider til å uttale seg, nemlig Shinobi602, som skrev: "Vent til du ser Gears. Folk er ikke klare lol."

Kort sagt ser det ut til at vi kan få se Gears 6 om så lite som to måneder, og at det grafisk sett bokstavelig talt vil få oss til å falle ut av stolene. Og det ser vi definitivt frem til. Det er ikke urimelig, med tanke på at Gears of War-studioet The Coalition tidligere har bekreftet at de jobber med Unreal Engine 5, og som vi alle vet, laget de det utrolig imponerende The Matrix Awakens for litt over to år siden.

La oss håpe at alle disse journalistene og innsiderne har rett, for i så fall har vi en virkelig spennende Xbox-sommer å se frem til.