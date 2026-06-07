Rykte: Gears of War: E-Day kommer ikke lenger til Playstaton 5

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Som vi alle vet, debuterte Gears of War: Reloaded på Playstation 5 i fjor, en utvikling som gjorde at spillere over hele verden følte seg både glade og triste på samme tid, avhengig av hvilken side de var på.

Men ting endrer seg raskt i spillverdenen, og ifølge Jeff Grubb på Giant Bomb legger Sharma ned på Xbox, med Gears of War: E-Day som et av de første spillene på en god lang stund som vil være eksklusivt for Xbox

Under en podcast sa Grubb at :

"Gears of War E-Day skulle være på PS5. Det er det ikke lenger. Det bare skjedde. Det var en avgjørelse som bare ble tatt."

Om dette er sant eller ikke, får vi mest sannsynlig vite i kveld under eller etter Xbox Games Showcase, hvor de har valgt å vie et eget segment til det kommende Gears of War: E-Day.

Hva tror du - blir det eksklusivt, og er dette den rette veien å gå for å styrke Microsoft og Xbox i markedet?