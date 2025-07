Rykte: Gears of War: E-Day og State of Decay 3 kommer til PS5

HQ

Gears of War: E-Day og State of Decay 3 ser ut til å bli med på listen over kommende PS5-spill så vel som Xbox- og PC-titler. I en stund nå har Xbox levert sine "eksklusiviteter" på PlayStation. Fra Indiana Jones and the Great Circle til Forza Horizon 5, er forventningen økende om at snart etter at en Xbox-førstepartstittel slippes, vil den snart komme til andre plattformer.

Nå peker en ny rapport fra MP1st på at Gears of War: E-Day og State of Decay 3 også kommer til PlayStation. Rapporten består av en ansattes CV som peker på at E-Day kommer til PS5 og en utvikler som jobber med Undead Labs som lister opp PS5 som en plattform for State of Decay 3. Det er ikke en fast bekreftelse, men med tanke på at Gears of War: Reloaded tilbys på PlayStation neste måned, ville vi ikke bli overrasket om dette er starten på at serien går helt multiplattform.

Det er ikke gitt noen tidsramme for når disse spillene kommer til PS5 hvis de er på vei den veien, men hvis Xboxs tidligere strategi er noe å gå etter, er det sannsynlig at de ikke vil lanseres dag én på PS5, og i stedet vil komme en stund senere.

Gears of War: E-Day State of Decay 3 er satt til utgivelse i 2026. State of Decay 3 sikter for øyeblikket mot en utgivelse i 2025, men forventes å komme i 2026.