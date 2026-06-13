Rykte: « Gears of War: E-Day » ser ut til å bli et av de dyreste spillene gjennom tidene

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Nå har nok de fleste lagt merke til at det kommende Gears of War: E-Day ser spektakulært ut. Det kanadiske studioet The Coalition er, sammen med den britiske utvikleren Playground Games (Forza Horizon 6), uten tvil de aller beste til å produsere spektakulær grafikk innenfor Xbox Game Studios – så gode, faktisk, at Epic Games hentet inn deres hjelp for å levere den nesten fotorealistiske Unreal Engine 5-teknologidemoen The Matrix Awakens.

Deres siste fullt egenutviklede spill er Gears 5 fra 2019, så The Coalition har virkelig hatt god tid til å jobbe med Gears of War: E-Day. 6. oktober er endelig lanseringsdagen, og da skal vi ta rollen som en ung Marcus Fenix og vennene hans mens helvete bryter løs på planeten Sera (les vår omfattende forhåndsomtale her).

Men... kvalitet har sin pris. Journalisten Tom Henderson er kjent for sine gode kilder, og i den siste episoden av Insider Gaming-podcasten sier Henderson at «Gears of War-budsjettet er vanvittig. Jeg har hørt snakk om opptil 400 millioner dollar.»

Hvis dette stemmer, betyr det at Gears of War: E-Day sannsynligvis er et av de fem dyreste spillene noensinne å utvikle, og husk at markedsføringen av det knapt har startet ennå. Om det vil være i stand til å tjene inn kostnadene gjenstår å se; Microsoft kunngjorde under Xbox Games Showcase forrige helg at det vil bli utgitt eksklusivt for PC og Xbox Series S/X, og presiserte at det ikke vil være en tidsbegrenset eksklusivitet.

Hvis det viser seg å være bra nok, bør det uansett føre til sterke salg, samt en økning i Game Pass-abonnementene.