Rykte: Gears of War Remaster Collection er under testing

HQ

Gears of War-fans har lenge bedt om noe, hva som helst, fra sin favorittfranchise. Et av de største ønskene fra spillerne er en Gears-versjon av Halo: The Master Chief Collection, som vil gi oss muligheten til å gå tilbake til de tre første spillene i serien med oppusset grafikk.

Det ser ut til at denne drømmen er i ferd med å bli virkelighet, i hvert fall ifølge den siste episoden av Xbox Infinite Podcast, der det ble sagt at Gears Collection testes internt akkurat nå.

Dette betyr at en versjon er ferdig, og hvis dette viser seg å stemme, er det mulig at vi får se en kunngjøring før eller siden. Men siden dette foreløpig bare er et rykte uten noen offisiell bekreftelse, anbefaler vi å holde saltet i nærheten. Xbox er vertskap for en Developer Direct denne uken, så hvis det er noe som er klart til å bli avslørt, kan det være at vi får høre om det da.