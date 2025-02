Rykte: Gears of War Remastered Collection lanseres samtidig på Xbox, PlayStation 5 og PC

HQ

Ifølge rykter som vi har rapportert om i flere måneder, er en rekke andre tidligere Xbox- og PC-eksklusive spill også på vei til Sonys plattform. Det siste i denne rekken er Gears of War Remastered Collection, og selv om spillet ennå ikke har blitt offisielt annonsert, rapporterer flere kilder at det vil lanseres samtidig på Xbox Series, PC og PlayStation 5.

Selv om ingen offisiell utgivelsesdato er bekreftet, tyder spekulasjoner på at en kunngjøring kan skje i år, spesielt med det kommende Gears of War: E-Day. Hvis dette viser seg å være sant, vil det bety at alle Xbox-kronjuvelene kan bli tilgjengelige på PlayStation i løpet av samme år - forutsatt at ryktene om Master Chief Collection også holder vann.

Hva tror du om dette? Hvor sannsynlig er det at alle disse titlene kommer til PlayStation 5 i år?