Rykte: Ghostwire Tokyo slippes på Xbox i mars med ekstra innhold

Vi har forventet helt siden Ghostwire Tokyo debuterte i fjor at det til slutt ville komme til Xbox-konsoller, til tross for at det var en PlayStation 5-eksklusiv på konsoll i utgangspunktet. Siden spille ble laget av Tango Gameworks og publisert av Bethesda (som nå er en del av Xbox Game Studios), var det sannsynlig at tittelen ville komme til Xbox Series-konsoller før eller siden, og nå foreslår et nytt rykte (via Twisted Voxel) at det blir om noen måneder.

Det sies at spillet vil debutere på Xbox i mars 2023, og at det også slippes rett på Game Pass samme dag. I tillegg bemerkes det at spillet også kan komme med tilleggsinnhold av en eller annen form, selv om detaljene for dette ennå ikke er utdypet.

Ettersom Ghostwire Tokyo kom til PlayStation 5 25. mars 2022, kan det tenkes at tittelen ikke lanseres før 25. mars på Xbox i år.