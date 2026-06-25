Rykte: God of War: Laufey kan komme ut i februar eller mars 2027

HQ

Jo mer det ser ut til at vi virkelig kommer til å spille Grand Theft Auto VI i november, jo mer forståelig virker det når man ser at andre spill unngår den store lanseringen. Allerede nå ser det imidlertid ut til at februar og mars 2027 blir travle måneder, og det ser ut til at vi kan få enda en stor lansering i tillegg.

I sin siste YouTube-video, der han snakker om spill som endrer lanseringsplanene sine for å unngå å konkurrere med Grand Theft Auto VI, sier Jason Schreier fra Bloomberg at God of War: Laufey er et slikt spill. Videre tror han ikke vi må vente lenge på å spille Sony Santa Monicas neste store lansering, da han forventer at spillet kommer ut tidlig i 2027.

«Vi kommer til å se mange spill som [unngår GTA 6], jeg mener, jeg nevnte jo God of War Laufey. Jeg ville ikke bli overrasket om det blir kunngjort ganske snart, kanskje i februar eller mars,» sa han. Dette stemmer overens med mange andre spekulasjoner om spillets utgivelsesdato. Allerede før avsløringen gikk det rykter om at God of War: Laufey kunne komme ut innen utgangen av året eller tidlig neste år. PlayStation sa nettopp at spillet «kommer snart», men det ble antatt at denne plassholderen ble satt inn for å gi Wolverine mer tid til å skinne som den neste store, narrative blockbuster-opplevelsen fra Sony.

Det er vel og bra å flytte ut av november for å unngå å bli overskygget av Grand Theft Auto VI, men det betyr at mange store spill nå konkurrerer i månedene før og etter. Tidlig i 2027 ser det ut til å bli en skikkelig kamp, med Fable, Metro 2039, God of War: Laufey, Tomb Raider: Legacy of Atlantis og Persona 4 Revival - alle med potensiell lansering i den måneden. Dessuten finnes det fortsatt titler som er bekreftet for lansering tidlig i 2027, som Exodus, men som ennå ikke har slått fast en dato. GTA er en gigant, men er det bedre å møte én massiv lansering, eller en rekke store lanseringer når man skal slippe spillet sitt på markedet?