Rykte: God of War: Laufey lanseres allerede tidlig i 2027

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De som følger spillindustrien ekstremt tett ante nok allerede hva som ville avslutte PlayStations State of Play-sending tidligere denne uken, men ingen forventet at vi ville få se rundt 20 minutter av God of War: Laufey. Med såpass mye gameplay kunne det jo virke som om spillet allerede var ganske polert, så hva ville lanseringsdatoen bli? Vel, det fikk vi faktisk ikke noe svar på, for presentasjonen ble avsluttet uten å engang nevne et år. Heldigvis betyr ikke dette at ventetiden blir ekstremt lang.

Bloomberg-reporteren Jason Schreier har nemlig gjentatt de tidligere ryktene som hevder at God of War: Laufey er nærmere enn du tror. "Jeg ville ikke lest for mye i at God of War: Laufey ikke fikk en utgivelsesdato eller et vindu - i motsetning til mange andre store kunngjøringer, er dette * ikke * år unna, " skrev han på Bluesky.

En av grunnene til at PlayStation ikke ønsker å oppgi en lanseringsdato er å se hvor mye oppmerksomhet GTA 6 får etter lanseringen i november. Grunn nummer to er at det er usikkerhet rundt om når Intergalatic: The Heretic Prophet faktisk vil være klart for lansering. Uansett er det en veldig stor sannsynlig for at God of War: Laufey lanseres på PS5 før august 2027.