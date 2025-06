Rykte: God of War metroidvania spin-off internt forsinket til 2026

HQ

Det neste God of War -spillet har tilsynelatende fått utgivelsen presset tilbake internt. Spillet - som tilsynelatende er mer av en 2.5D metroidvania-tittel enn de feiende actionspillene vi er vant til fra serien - forventes nå å bli utgitt i 2026.

Denne informasjonen kommer fra bransjeinnsider Jeff Grubb, som sa at spillet fortsatt er i arbeid, men at det ikke kommer ut i år. Andre rykter hevder også at omfanget av prosjektet har blitt økt, inkludert full stemmeskuespill.

Det er vanskelig å vite hva man kan forvente av denne God of War spin-offen. Det kommer ikke fra Sony Santa Monica, men det vil sannsynligvis holde høy kvalitet med tanke på standarden som er satt av andre bidrag i serien. Kanskje vi kan se en offisiell avsløring snart, slik at fansen vet hva de får hyped for neste år.