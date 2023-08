Rykte: God of War: Ragnarök får DLC

HQ

I forrige uke rapporterte Alex at en stillingsannonse for en kampdesigner hos Santa Monica Studio tydet på at utviklerne hadde begynt å jobbe med en oppfølger til God of War: Ragnarök. Ikke akkurat overraskende med tanke på hvordan fjorårets mesterverk slutter og den kommersielle suksessen, men det kan hende du får spille som Kratos og/eller Atreus mye raskere enn forventet.

The Snitch, en såkalt leaker/insider med det som i utgangspunktet er et feilfritt rulleblad, bekrefter en påstand om at God of War: Ragnarök får en utvidelse. Han har ikke delt noe annet enn det i skrivende stund, og det kan ikke jeg heller.

Det eneste de tre kildene hos PlayStation Studios har fortalt meg, er at Santa Monica faktisk jobber med mer historieinnhold til God of War: Ragnarök, men jeg har sagt nei til mer informasjon fordi jeg ikke vil bli spoilet. Likevel hørte jeg om dette allerede i desember, så de har jobbet med det en god stund allerede, så forhåpentligvis får vi en offisiell kunngjøring om noen måneder. Horizon Forbidden Wests Burning Shores-utvidelse ble annonsert ni måneder etter at Guerrillas spill ble lansert, så SMS har allerede ventet lenger enn det. Det er ikke akkurat overraskende når studioet fortsetter å være svært vage, for ikke å si avvisende, når de blir spurt om DLC.