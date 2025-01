Rykte: Gotham Knights stille kansellert for Nintendo Switch, med tanke på Switch 2-lansering i stedet

HQ

For hver dag som går i 2025, ser det ut til at vi ser noe nytt om Switch 2. Nesten alt vi har sett eller hørt har vært uoffisielt, inkludert lekkasjer av Joy-Cons, spesifikasjoner og mer, og nå har vi antatte detaljer om hva som kan være en av de første store portene til konsollen.

Mens vi hadde hørt rykter om at Gotham Knights skulle komme til Nintendo Switch, ser det ut til at det nå er klargjort for Nintendo Switch 2 (eller hva etterfølgerkonsollen heter) i stedet. Som oppdaget av Doctre81, har en utvikler på Gotham Knights oppført spillet for to uanmeldte plattformer.

Det kan være tilfelle at spillet kommer til både Switch og etterfølgeren, men med tanke på at Gotham Knights hoppet over PS4 / Xbox One-generasjonen, tviler vi på at det vil være i stand til å kjøre på den enda mer imponerende Switch-maskinvaren.