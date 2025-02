Rykte: Gran Turismo 7 var planlagt for PC, men ble til slutt skrotet

HQ

En av Sonys spillserier som fortsatt ikke har dukket opp på PC, men som sannsynligvis ville ha passet bedre enn noen annen, er Gran Turismo. Polyphony Digital-sjef Kazunori Yamauchi antydet selv forleden år at en PC-versjon av Gran Turismo 7 ble vurdert - men som du sikkert har lagt merke til, har ingenting skjedd.

Og ... ingenting kommer sannsynligvis til å skje i fremtiden heller. Via IconEra-forumet avsløres det nå (av grunnleggeren selv som sier at informasjonen kommer fra et troverdig medlem) at det faktisk var en versjon av Gran Turismo 7 for PC under utvikling, men at Sony tydeligvis bestemte seg underveis for å skrinlegge prosjektet.

Med tanke på hvor stort racing er for PC, virker avgjørelsen litt merkelig, og vi kan bare spekulere i hvorfor. En ikke urimelig tanke er imidlertid at det er bedre å fokusere på Gran Turismo 8 i stedet for det tre år gamle Gran Turismo 7 og prøve å få det ut til PC sammen med PlayStation-versjonen for deretter å kunne bygge videre på dette.