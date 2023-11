Rykte: Grand Theft Auto VI avsløres denne uken

HQ

Har du gått lei av latterlige rykter om Grand Theft Auto VI? Ja? Flott, for det ser ut til at tiden for tåpelige spekulasjoner og ryktespredere er over.

Bloombergs Jason Schreier hevder Rockstar forbereder seg på å avduke GTA VI allerede denne uken. Men ikke forvent deg en skikkelig trailer, for den skal visstnok spares til Rockstars 25-årsjubileum i desember. Vi får se om dette betyr at Geoff Keighley kommer med sin største avsløring hittil på The Game Awards 8. desember, eller om Take-Two gjør noe på egen hånd. Uansett, gjør deg klar til å se en logo, key art eller lignende i løpet av de kommende timene eller dagene. Jeg tipper det blir senere i dag, ettersom Take-Two kommer med sin finansrapport i kveld.

Å avsløre Grand Theft Auto VI denne uken gir mening, ettersom Take-Two nærmest bekreftet at spillet vil lanseres i 2024 som en del av regnskapsrapporten i mai og den massive lekkasjen fra i fjor indikerte at det var ganske langt inne i utviklingen.

Hva håper du å se fra GTA VI i år? En vanlig filmatisk trailer, en av Rockstars elskede dypdykk i spillet eller noe annet?