Rykte: Grand Theft Auto VI vil ikke ha en fysisk utgave ved lansering

Da Grand Theft Auto V først ble utgitt, var det ikke normen å få et spill gjennom digitale midler. Vi måtte gå inn i butikken, få tak i en kopi (som hadde to plater hvis du spilte PS3 / Xbox 360-versjonen), og deretter installere den før du begynte dine reiser i Los Santos. Det var imidlertid ikke så ille, for du fikk et gratis kart over spillet, og selve kofferten som du kan beholde som et minne om du har lyst.

Det ser ut til at kjøpsopplevelsen vil være ganske annerledes hvis du vil spille Grand Theft Auto VI på lanseringsdagen. Som fanget opp av det polske uttaket PPE.pl, har leaker Graczdari hevdet at spillet ikke vil ha en fysisk utgave når det lanseres. Graczdari har tidligere korrekt spådd PS5-porten av Microsoft Flight Simulator 2024, boksversjonen av Oblivion: Remastered, og Nintendo Switch 2 utgivelsesdato for Sonic Racing: CrossWorlds.

Ifølge disse ubekreftede rapportene kan vi måtte vente til første halvdel av 2027 på den fysiske kopien av Grand Theft Auto VI. Andre påstander sier at den kommer et par uker etter lanseringen. Rockstar og Take-Two ser ut til å ta en The Last of Us 2-tilnærming, i håp om å unngå potensielle lekkasjer fra fysiske utgaver som kommer tidlig.

"Vi hører mer og mer om at den fysiske versjonen ikke vil bli utgitt samtidig med den digitale versjonen for å forhindre lekkasjer," heter det i rapporten. "Vi får motstridende rapporter: Noen sier at den fysiske versjonen vil komme tre til fire uker etter den digitale utgivelsen, mens andre sier at det ikke vil skje før tidlig i 2027. Mer informasjon vil være tilgjengelig i midten av februar."