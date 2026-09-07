Rykte: Guerrilla utvikler en remaster/remake av « Killzone sammen med et eksternt studio

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Vi rapporterte nylig at Guerrilla Games hadde bestemt seg for å starte på nytt med sitt kommende live-service-spill, Horizon Hunters Gathering (selv om det andre live-service-spillet, Horizon Steel Frontiers, ikke er berørt), og ganske enkelt begynne utviklingen helt fra bunnen av.

Det har vært massiv kritikk av at Sony bruker ressurser på denne måten, ved å utvikle spill som koster milliarder for så å bare avlyse dem, og nå rapporterer Mp1st at Sony og Guerrilla kan ha tatt dette til seg. De skriver at kildene deres sier at Guerrilla derfor har bestemt seg for å fremskynde en nyutgivelse av « Killzone.

Planen var at det skulle bli studioets neste spill etter «Horizon Hunters Gathering», men de har nå ombestemt seg og jobber med det sammen med et eksternt studio. Bluepoint ville vært det opplagte valget, men som vi vet, har de lagt ned virksomheten, og ifølge den samme kilden er det i stedet Outriders-utvikleren People Can Fly som har fått æren.

Det er uklart hvilken « Killzone-tittel dette refererer til, men det er sannsynligvis det første spillet fra 2004.