Rykte: Halo Studios har en "stor kunngjøring" å komme med i oktober angående Halo

Det har nå gått fire år siden utgivelsen av Halo Infinite, som var ment å være en plattform for serien å bygge videre på. Men i forkant av utgivelsen i 2020 ble det bemerket at spillet var uferdig, og det ble forsinket med et helt år for polering.

Det hjalp, og både kampanjen og flerspilleren var flotte, men 343 Industries hadde ikke noe mer forberedt for spillet, som ble etterlatt på drift og forlatt av spillerne. Da nytt innhold faktisk begynte å komme, var det allerede for sent.

Nå venter mange på å se hva som skjer videre med Master Chief og ringverdenene, og kanskje finner vi ut av det senere i år. Det vanligvis pålitelige Rebs Gaming sier at de har blitt fortalt at Halo Studios (tidligere 343 Industries) har noe nytt å vise på Halo World Championship i oktober. Vi vet allerede at de i forbindelse med navneendringen viste Halo-konseptbilder laget med Unreal Engine 5, som er spillmotoren de kommer til å jobbe med i fremtiden.

Det har siden den gang gått mange rykter om at de har jobbet med en nyinnspilling av Halo: Combat Evolved, noe som ville være passende til 25-årsjubileet for både Halo og Xbox i november 2026. Det har også vært snakk om en nyinnspilling av Halo 3, som fyller 20 år i september 2027, og med tanke på at Microsoft er ganske åpne og liker å kunngjøre spill lenge før de er klare, ville det ikke være urimelig om noen av disse dukket opp i år, selv om dette er ren spekulasjon fra vår side.

Hvis Rebs Gaming har rett, vil vi vite mer om mindre enn fem måneder.