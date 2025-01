Rykte: Halo: The Master Chief Collection og Flight Simulator lanseres på PlayStation 5 og Switch 2 i år

HQ

Ifølge rykter fra en pålitelig innsider kan Halo: The Master Chief Collection og Microsoft Flight Simulator lanseres på PlayStation 5 og Switch 2 i 2025. Dette ble nevnt av NateDrake på podcasten hans, hvor han sa :

"Spill som jeg har hørt vil bli utgitt på flere plattformer i 2025 utover det åpenbare inkluderer Flight Simulator ... og Halo: The Master Chief Collection."

Han spår at alle Microsoft-spill som utgis i 2025, etter hvert vil bli tilgjengelige på både PlayStation 5 og Switch 2, men at noen eldre titler, som de nevnte, også vil komme over.

"Microsoft kommer til å omfavne tredjeparts-satsingen fullt ut. Jeg vil si at alle spill som kommer ut i år fra Microsoft, på et eller annet tidspunkt vil finne veien til PS5 og/eller Switch 2. Det er bare et spørsmål om når."

Det har tidligere vært spekulasjoner om at Halo-serien skulle komme til PlayStation, og som ordtaket sier, "der det er røyk, er det ild." På dette tidspunktet er spørsmålet ikke om, men når Microsoft vil ta grep og fullt ut "gjøre alt til Xbox".

Hva synes du om Microsofts press for å bringe "Xbox" til alle plattformer?