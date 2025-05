Rykte: Håndholdt Xbox er bygget rundt en AMD APU med lavt strømforbruk

HQ

Tidligere gikk det rykter om at Microsoft planla å bytte til ARM-arkitektur i sin kommende håndholdte Xbox, som ikke er den som lander via et partnerskap med Asus senere i år, men senere.

Denne spesialdesignede håndholdte ser imidlertid ikke ut til å bruke ARM, men i stedet en spesialdesignet APU fra AMD, ifølge den veletablerte innsideren KeplerL2 i et innlegg på NeoGAF:

De har et tilpasset APU-design med lav effekt med AMD for den "ekte" Xbox-håndholdte", skriver han.

Denne "ekte" håndholdte er den Microsoft designer og bygger helt internt, men vi vil angivelig se deler av den opplevelsen via den kommende Xbox-versjonen av Asus 'ROG Ally 2, som tilsynelatende tilbyr et eget Xbox-grensesnitt via en dedikert knapp.