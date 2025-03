Rykte: Happy Gilmore 2 slippes i juli på Netflix

HQ

Happy Gilmore 2 I juli i år kommer endelig filmen "The The Wizard" på kino, og nå vet vi kanskje den nøyaktige datoen den lander på Netflix. Filmen med Adam Sandler, Ben Stiller og flere tilbakevendende skuespillere i hovedrollene er for øyeblikket bare planlagt til 2025 av streameren.

Men Deadlines siste rapport om en av skuespillerne i filmen, Conor Sherry, sier også at vi kan forvente Happy Gilmore 2 den 25. juli. Igjen, inntil Netflix selv bekrefter denne datoen, kan vi ikke si at det er noe annet enn et rykte, men en sommerutgivelse ser ut til å være fornuftig.

Hvis Happy Gilmore 2 er Netflix' store sommerlansering, gir det plass til Frankenstein og Wake Up, Dead Man senere på året. Vi har hatt The Electric State til å fylle ut vårsporet for 2025, og så Happy Gilmore 2 kan passe inn i en sommerposisjon.

