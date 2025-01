Rykte: Henry Cavill blir med i Star Wars

HQ

Det er fortsatt folk som sørger over Henry Cavills avgang fra både rollene som Geralt of Rivia og Superman, og det er stadig mas om at han bør bli med i det ene og det andre filmuniverset. Så elsket er han, og han blir av og til spøkefullt omtalt som nerdenes konge.

Vi vet allerede at han vil dukke opp i filmer basert på Warhammer 40.000 og den klassiske Highlander-serien, men nå ser det ut til at han også kan dukke opp i et annet elsket univers. Eller skal vi si i en annen galakse (langt, langt borte).

Ifølge den ofte svært pålitelige filminsideren MyTimeToShineHello pågår det for tiden diskusjoner om å gi Cavill en rolle i en kommende Star Wars-film. Vi har ingen detaljer, men det kan muligens være trilogien Simon Kinberg (som tidligere har laget flere X-Men-filmer) for tiden jobber med, som vi tidligere har rapportert om.

Hva synes du om Cavill i Star Wars, og håper du han vil spille en god eller ond karakter?