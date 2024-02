Rykte: Hi-Fi Rush skal lanseres til Switch 2

HQ

Hi-Fi Rush ble en stor hit da det ble både annonsert og lansert til PC og Xbox under et Microsoft-arrangement i januar 2023. I går ble det avslørt at det også lanseres til PlayStation 5 neste måned, men det ble ikke nevnt noe om en Switch-versjon, til manges skuffelse.

Men det ser ut til at Nintendo-publikummet også kan få oppleve de rytmebaserte eventyrene til Chai og 808, bare ikke på Switch. Ifølge Insider Gaming sier kilder at spillet faktisk kommer, men til Switch 2. Det betyr at vi må få en offisiell kunngjøring av den nye konsollen før en Nintendo-versjon av Hi-Fi Rush blir bekreftet.

Dessverre ble det nylig hevdet at Switch 2 er forsinket til 2025, så det kan ta minst ett år før Hi-Fi Rush blir spillbart på Nintendo-format - forutsatt at ryktene stemmer.