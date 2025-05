Rykte: Horizon 3 kan bli utgitt i 2027

HQ

Sony ser ut til å ha veldig langsiktige planer med sine store IP-er og selskaper knyttet til merkevaren. En av disse er Guerrilla Games, som år etter utgivelsen av Horizon: Forbbiden West, har planer om å gi ut den tredje delen av franchisen en gang i 2027. Denne informasjonen kommer fra innsider TCMF Games på hans X-konto, som også nevner Horizon MMO på vei.

Denne informasjonen har kommet via Insider Gaming, som delte TCMF Games 'innlegg, som nevner at den nye Horizon er under utvikling og vil bli satt i den ultimate kampen for jorden mot Nemesis, som forventet i det andre spillets epilog. Utgivelsen kan potensielt bli i 2027. I tillegg antyder innsideren en utgivelse mellom generasjonene mellom den nåværende PlayStation 5 og dens mulige etterfølger, PlayStation 6, som den vil følge med som en lanseringstittel.

Alt tyder på at flerspillertittelen til IP-en kommer før den tredje delen av historien, så vi må vente på å finne ut neste steg i Aloys historie.

Hva gleder du deg mest til, flerspillertittelen eller den tredje delen av hovedhistorien?