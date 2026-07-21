Rykte: Horizon 3 ligner ganske mye på de to forgjengerne

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I forrige uke dukket det opp et rykte fra en fremtredende filmkilde som hevdet at Sony jobber med en animert Horizon-serie. Hvis det stemmer, har Sony minst fem Horizon-prosjekter under utvikling, hvorav tre er spill. Ett av disse er Horizon 3, og kanskje har Guerrilla kommet lenger med det enn noen er klar over.

David Jaffe, skaperen av God of War-serien, var nylig gjest i spilljournalisten Colin Moriartys (en bransjeveteran) podcast på Last Stand Media-kanalen, der de blant annet diskuterte Horizon-serien. Begge sa at de kjente folk som hadde fått spille Horizon 3, og de delte sine inntrykk. Jaffe sa:

«La oss bare si at folk har fått prøve det. Det er utrolig godt gjennomført, men det er veldig ‘been there, done that’… Det er bare det at vi allerede har den typen spill. Du vet.»

Moriarty sier også at han har hørt fra folk som har testet Horizon 3, og ser ut til å ha kommet til samme konklusjon som Jaffe, nemlig at det er mer av det samme. Det sagt, mener kildene hans likevel at det er et solid produkt:

«Mange sier at det er bra, godt laget.»

Kort sagt høres det ut som om de av dere som likte de to forgjengerne, Horizon: Zero Dawn (og selvfølgelig remasteren, Horizon: Zero Dawn Remastered) og Horizon Forbidden West, også vil bli fornøyde med Horizon 3. Og hvis du vil tilbake til denne verdenen, men håper på noe nytt, har du også de to kommende flerspillerspillene, Horizon Steel Frontiers og Horizon Hunters Gathering – og så er det jo den kommende Horizon-filmen også.