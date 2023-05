Rykte: Hot Wheels Unleashed er i ferd med å få en oppfølger

HQ

Hot Wheels Unleashed ble en kjempesuksess da det kom ut for to år siden med gode anmeldelser og høye salgstall (det ble raskt den største Milestone-hiten noensinne). Derfor forventet vi at det ville komme en oppfølger før eller siden, og nå ser det ut til at ting er i ferd med å skje.

Den ganske pålitelige (når det gjelder lekkasjer) billbil-kun hevder at Milestone angivelig jobber med Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, og at en kunngjøring er ventet ganske snart. Han hevder at det er uklart om det vil være tilgjengelig for eldre konsoller, noe som tyder på at det kan være eksklusivt for nåværende generasjons plattformer.

Lekkasjen nevner også tre utgaver av spillet, inkludert Deluxe- og Ultimate-utgaver med ekstra DLC-pakker, samt forhåndsbestillingsbonuser. Annonseringen kan sammenfalle med de kommende spillshowcasene (Summer Games Fest 8. juni og Xbox Games Showcase 11. juni er de mest sannsynlige).

Noe å glede seg til, kanskje?

Takk, Dealabs.