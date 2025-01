Rykte: Hugh Jackman kan fortsette som Wolverine i et tiår til

HQ

Det ser ut til at Hugh Jackman har funnet motivasjonen i seg selv til å ta på seg rollen som Wolverine igjen etter sitt uventede samarbeid med Deadpool i fjor. Ifølge innsideren MyTimetoShineH og rapportert av ComicBookMovie.com planlegger skuespilleren å fortsette å spille rollen i minst ti år til, til tross for spekulasjoner om at han vil bli erstattet av et yngre talent.

Dette er mildt sagt oppsiktsvekkende, med tanke på at Marvel sies å introdusere X-Men i MCU om kort tid, og det nevnes også at en helt ny trilogi med Wolverine og Deadpool er på trappene. Noe som selvsagt også er motivert av de enorme suksessene fra i fjor, hvor Deadpool & Wolverine spilte inn nesten 1,4 milliarder dollar på kino globalt.

Så det er bare å sadle opp, for Jackman blir sannsynligvis en tilbakevendende og varig del av Marvel i årene som kommer.

Hva er ditt syn på dette? Fantastisk eller kjedelig?