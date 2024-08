Rykte: Hugh Jackman vil fortsette å spille Wolverine i årevis

HQ

Logan skulle egentlig være slutten for Hugh Jackman som Wolverine, men som vi alle vet, endret alt seg med den tredje Deadpool filmen, hvis manus klarte å lokke Jackman tilbake til rollen. Og nå tyder mye på at han vil fortsette å spille karakteren i årene som kommer.

Nylige rykter (takk, ComicBookMovie.com) tyder på at det foreligger fremskredne planer om at Jackman skal spille rollen i de kommende Avengers -filmene og muligens i flere. Og at han gjerne vil gjøre flere Deadpool-filmer med Ryan Reynolds.

Ifølge MTTSH vil Jackman fortsette i rollen som Logan etter Secret Wars, og er ivrig etter å lage flere Deadpool- og Wolverine-filmer med Ryan Reynolds. Dette er neppe overraskende med tanke på filmens positive mottakelse og massive suksess (den passerte nylig milepælen på 1 milliard dollar på det globale billettkontoret), og vi er sikre på at det allerede har vært i det minste noen diskusjoner hos Marvel/Disney om å utvikle en direkte oppfølger.

Hva synes du om dette, moro? Eller begynner Jackman å bli litt for gammel til å representere Wolverine?