Rykte: id Software har begynt å jobbe med et nytt Doom-spill

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Nå som støvet begynner å legge seg etter Microsofts massive nedbemanninger, har vi et klarere bilde av hva som faktisk skjedde og hvem som ble berørt. Et av studioene som i utgangspunktet så ut til å bli rammet utrolig hardt, var id Software, som med uregelmessige mellomrom har levert noen av markedets mest innflytelsesrike og visuelt imponerende actionspill – spill som dessverre ikke har solgt så godt som anmeldelsene tyder på at de fortjener.

Selv studioets medgrunnlegger, John Carmack, kommenterte studioets skjebne og viste en viss forståelse for situasjonen, og sa: «Spill må lykkes, ikke bare være elsket.» I utgangspunktet hørtes det ut som om så mange som tre av fire ansatte hadde blitt rammet av nedbemanningene, noe som fikk id Software selv til å komme med en avklaring, der de uttalte:

«Vi har fortsatt den staben vi trenger for å utvikle spillene og teknologien vi er kjent for. Teamet er i dag omtrent like stort som da vi laget Doom (2016).«

For de som fryktet at utvidelsen Revelations til « Doom: The Dark Ages skulle bli det siste nye Doom-spillet de noensinne ville få oppleve, har vi nå noen gode nyheter. Tom Warren, redaktør hos The Verge, har gjentatte ganger vist at han har god innsikt i hva som skjer hos Microsoft, og han skriver på X at id Software ikke har blitt redusert til et rent supportstudio, men at «de nå er i de tidlige fasene av et nytt Doom-spill.»

Det foreligger ingen offisiell bekreftelse, men Warren regnes som en pålitelig kilde, så håpet om at vi får oppleve litt hardtslående action fra studioet lever definitivt videre.