Rykte: Ny Sonic-serie er under utvikling

Som vi alle vet, fyller Sonic the Hedgehog 35 år i 2026, og Sega har flere ganger sagt at de vil feire dette på en rekke måter. Det betyr at vi med rimelighet kan forvente oss merchandise, DLC til eksisterende spill, kanskje noen nyutgivelser av klassikere og mye mer.

Men et nytt spill er åpenbart det fansen håper mest på - og det har faktisk gått rykter om en kunngjøring i 2026. Men kanskje blir det mer enn det, ettersom filmlekkasjeren Daniel Richtman hevder (takk My Nintendo News) at en animert Sonic-serie også er på trappene.

Vi vet ikke noe om dette selv, men Richtman har vist seg å være ganske pålitelig tidligere, og Sonic-serier har en tendens til å bli utgitt nå og da, den siste er Netflix-serien Sonic Prime fra 2022 (i tillegg ble spinoff-serien Knuckles utgitt på Paramount+/SkyShowtime i 2024). Så det virker slett ikke usannsynlig at dette vil vise seg å være sant, spesielt siden Sonic tross alt fyller 35 år.