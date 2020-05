Rykte: iPhone 12 byr på 120Hz-skjerm, større batteri og 5G

Selv om iPhone 11 fikk flotte anmeldelser over hele linjen, så var det ett punkt som mange klagde på. Mens de primære konkurrentene som OnePlus og Samsung har overgått til skjermer med høyere bildehastighet, kjører iPhone 11 og iPhone 11 Pro kun 60Hz.

Ifølge et nytt rykte vil dette dog endre seg senere i år når iPhone 12 endelig ankommer. Den kjente insideren Max Weinbach sier nemlig at den kommende iPhone-modellen vil tilby 120Hz for første gang, samt et enda bedre kamera.

Han sier også at iPhones vil få samme display som er i iPads nå, som heter "Pro Motion", og som nettopp tilbyr 120Hz. Dessuten sier han at batteriet økes til 4400mAh og at det nå ankommer SmartHDS, 3x optisk zoom til kameraet, 5G-støtte og masse mer.

Du kan se en oppsummering av all hans informasjon her.