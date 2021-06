Rykte: iPhone 13-skjermene er i produksjon og vil tilby 120Hz

Du ser på Annonser

I fjor ble iPhone 12 først avslørt i oktober, da Covid-19 og den globale mangelen på microchipper forsinket produksjonen. Vi kan imidlertid godt regne med at iPhone 13 blir presentert i september, som Apple vanligvis gjør, skriver Techradar.

De siterer en historie fra sør-koreanske The Elec om at produksjonen går som planlagt og at telefonen altså vil avsløres til normal tid. Det fremgår også at LG og Samsung har begynt å produsere skjermene som skal brukes i de nye modellene.

Ryktene sier at de nye skjermene støtter ProMotion, som er Apples navn for teknologien i deres iPads som lar oppdateringshastigheten veksle mellom 60 og 120Hz. Dog vil det kun være iPhone 13 Pro-modellen som byr på 120Hz.