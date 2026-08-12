Rykte: « It Takes Two lanseres for Switch 2 i oktober

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Det ser ut til at co-op-ekspertene hos Hazelight kanskje kan tjene litt ekstra penger å bruke på julegaver i år. Ifølge rapporter fra Kina (takk, Nintendo Everything) ser det ut til at deres storhit « It Takes Two fra 2021, som i april passerte 30 millioner solgte eksemplarer, snart skal lanseres for Switch 2.

Spillet er allerede tilgjengelig på Switch og kom nesten to år etter versjonene til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Denne versjonen ble ikke utviklet av Hazelight selv; i stedet ble portingen håndtert av Turn Me Up Games. Selv om det var en solid versjon med tanke på Switch-maskinvarens begrensninger, kjørte den med 30 bilder per sekund i stedet for 60, og oppløsningen var selvfølgelig lavere, med nedskalert grafikk.

Man kan anta at alle slike mangler vil bli rettet opp i en Switch 2-versjon. Detaljene er ganske konkrete og tyder på at spillet lanseres 15. oktober, vil være 12,1 gigabyte stort og tilgjengelig på Game Key Card for de av dere som ønsker en fysisk kopi.

Hvis du trenger å friske opp minnet om spillet, anbefaler vi å sjekke ut vår anmeldelse av originalen.