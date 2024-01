Rykte: Jack Black blir med i Minecraft-filmen som Steve

HQ

Forrige april ble det endelig bekreftet at Jason Momoa skal være med i Minecraft-filmen vi ikke har hørt noe særlig om, og nå ser det ut til at en annen elsket skuespiller er klar for å gå inn i et kjent univers igjen.

Den vanligvis svært pålitelige Anthony D'Alessandro hos Deadline hevder at Jack Black, som de yngste av dere sikkert kjenner best som Bowser i fjorårets The Super Mario Bros. Movie, skal spille Steve i Minecraft-filmen. Dette betyr i så fall at Black er inne i en skikkelig videospillfilmatiseringsserie, ettersom han også skal spille Claptrap i Borderlands-filmen som vi forventer kommer senere i år.

Vi får også vite at produksjonen av Minecraft-filmen er i ferd med å starte, så forvent å få mye mer informasjon om den i løpet av de kommende månedene.